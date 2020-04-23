23 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы во Владимирской области

Число зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области стремительно растет. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 23 человек. Больше всего новых случаев заболевания в Петушках. По данным регионального управления Роспотребнадзора, опасный вирус диагностирован сразу у 8 жителей города. В общей сложности в Петушках 16 больных COVID-19. Местная больница уже давно закрыта на карантин. При этом, как стало известно «Призыву» из собственных источников, накануне вечером выписали сразу нескольких пациентов ЦРБ с отрицательными анализами.

Всего в регионе зарегистрирован 71 случай заболевания.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией посещение ограничено и в муромской больнице № 2. Город на Оке делит лидерство по количеству зараженных коронавирусом. За сутки плюс три заболевших. В сумме — 16 случаев COVID-19. Большинство — лица, контактировавшие с первым заразившимся. У многих болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Сложная ситуация и в Коврове. Роспотребнадзор сообщает о трех новых случаях. Всего в городе оружейников 13 заразившихся COVID-19. Один человек скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. Многие заболевшие были с ним в контакте. Мужчина лежал в пульмонологическом отделении ЦГБ в общей палате. В зоне риска оказались почти сто человек.

Гусь-Хрустальный за сутки дал сразу 4 новых случая заражения. И это самый большой прирост больных за все время наблюдения. Всего в городе 6 инфицированных COVID-19. Выявлено также по одному новому заболевшему в Александрове и Кольчугино. Теперь в общей сложности в Кольчугино диагноз «коронавирус» подтвержден у 4 человек, в Александрове — у трех. Один человек заразился в Юрьеве-Польском. До этого опасная инфекция там была выявлена у 4 человек. По нашей информации, большинство из них работают в Москве.

Что касается областного центра, то после паузы и здесь зафиксированы 2 новых случая коронавируса. До этого COVID-19 диагностировали у 2 жителей Владимира. Но накануне сайт стопкоронавирус.рф сообщил о первом случае выздоровления в области, и можно предположить, что речь там идёт об одном из владимирцев. Так что всего в областном центре, вероятно, не четверо заболевших, а только трое.

Кроме вышеперечисленных, два человека заражены в Судогде, по одному в Собинке и Радужном. Самый верный способ не заболеть — оставаться дома. Режим самоизоляции нельзя будет нарушить и в церковный праздник. В преддверии Пасхи жителям Владимирской области запретили посещать кладбища. Об этом «Призыв» писал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: bash.news