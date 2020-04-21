21 человек выздоровел от коронавируса во Владимирской области

Во Владимирской области COVID-19 победил ещё 21 человек. Такую информацию приводит официальный сайт стопкоронавирус рф. Таким образом, за все время наблюдения в регионе выздоровели 32 носителя опасного вируса. При этом последний раз статистика по количеству людей, которые после болезни получили отрицательные тесты, обновлялась десять дней назад. Долгое время регион не мог похвастаться новыми случаями благоприятного избавления от инфекции.

По этому показателю Владимирская область уступает почти всем, у кого, как и у нас, количество заболевших превысило шесть сотен человек. Для сравнения, в Башкортостане вылечились 80 человек при 691 заболевшем, а в Ингушетии вообще 102 пациента. Хуже статистика только в Калужской области. Там и больных больше — 772 человека. А число победивших болезнь, как в нашем регионе, 32 жителя.

Что касается летальных исходов, то на данный момент в нашем регионе от коронавируса скончались пятеро. К счастью, эта цифра тоже давно не растет. Трое мужчин умерли в Коврове, две женщины — в Петушинском районе. При этом областные власти признали смерть сотрудника психиатрической больницы с диагнозом коронавирус. Мужчина скончался еще 16 апреля, однако в статистике его нет. Можно предположить, что либо патологоанатомы не установили пока окончательную причину смерти, либо он был просто носителем вируса, но скончался не от COVID-19.

— Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)» окончательный патологоанатомический диагноз формулируется в соответствии с клиническими рекомендациями Российского общества патологоанатомов после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных исследований, — каждый раз отмечают областные власти в ежедневном бюллетене по коронавирусу.

Новых летальных случаев от COVID-19 нет.

По сообщению пресс-службы администрации Владимирской области в регионе развернуты 689 коек для больных COVID-19. До конца мая планируется открыть еще два инфекционных госпиталя. Бороться с коронавирусом на территории региона готовы 362 врача, 738 средних медицинских работников, 148 сотрудников младшего медперсонала. Тест на коронавирус уже сдали больше 11 тысяч жителей региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что для передвижения по территории области введены цифровые пропуска. Их грозятся проверять с сегодняшнего дня.

Полина Тарбеева

Фото: Keystone Press