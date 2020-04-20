20 новых остановочных павильонов установят во Владимире

20 остановочных комплексов нового типа появятся во Владимире в ближайшее время. По состоянию на 14 апреля, семь из них уже установлены. Они расположились на ул. Луначарского (напротив горУВД), на пр-кте Строителей (остановка «Педагогический институт»), на площади Ленина (у МИнБа), на ул. Мира (остановка «Поворот на ДДЮТ») и на ул. Усти-на-Лабе в районе дома № 16. Также накануне работы велись по обеим сторонам на остановке «ТЦ «Мегаторг» на ул. Тракторной у домов № 45, 48 и 48а.

Подрядчиком работ выступает компания «АПР-Сити/ТВД».

Также на остановках Владимира продолжают устанавливать информационные табло. Из 25 планируемых остановок на вчерашний день ими уже оснащен 21 остановочный комплекс, сообщает пресс-служба городской мэрии. Плюсом к этому два информационных табло появятся на остановке «ТЦ «Мегаторг». Еще два установят на остановках в мкр. Веризино и у ОТК «Тандем».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире стартовал дорожный ремонт. Ремонтируются центральные улицы, где ходит общественный транспорт.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru