15 машин скорой помощи поступят в больницы региона

Автопарк службы скорой медицинской помощи Владимирской области пополнили 15 новых спецмашин. Автомобили отправятся в Александровскую, Гороховецкую, Камешковскую, Меленковскую, Петушинскую, Селивановскую, Собинскую, Судогодскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую районные больницы, а также на станции скорой медицинской помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома. Произойдет это сразу после того, как техника получит регистрационные номера. Пока же автомобили находятся на территории Собинской районной больницы.

Еще три машины по результатам торгов приобретет станция скорой медицинской помощи Владимира.

На приобретение 15 автомобилей класса «В» из областного бюджета направлено 57,5 млн рублей.

По итогам конкурсных процедур госконтракт был заключен с производителем-поставщиком – компанией «Луидор». Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и экспресс-анализов – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, кислородными баллонами с ингалятором, электрокардиографами, глюкометрами, комплектами носилок, уточняет пресс-служба облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире открылся госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Специализированное отделение развернулось в городской больнице № 6.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области