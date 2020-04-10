10 случаев коронавируса за сутки зафиксированы во Владимире

Во Владимире отмечен активный рост новых случаев коронавируса. За сутки опасную болезнь диагностировали у 10 жителей областного центра, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это максимальное количество за все время наблюдения. Общее число зараженных уже 49 человек. Для сравнения: ровно неделю назад в городе было только двенадцать инфицированных . Это в четыре раза меньше, чем сегодня.

Тройку лидеров по числу носителей COVID-19 возглавляют Петушки, Ковров и Муром. На троих — 194 инфицированных COVID-19. Это главные очаги распространения инфекции в области. Но если в двух первых муниципалитетах сегодня передышка, положительные анализы на коронавирус в Петушках не пришли, а в Коврове их получил только один местный житель, то в городе на Оке плюс семь заболевших. Столько же Муром дал накануне. Динамика не радует.

Общее число инфицированных коронавирусом во Владимирской области выросло до 425 человек.

За сутки 8 случаев коронавируса отмечено в Гусь-Хрустальном, 5 — в Кольчугино, по 4 — в Александрове и Судогде, 2 — в Юрьеве-Польском, по одному заболевшему в Камешково, Меленках и Собинке. Таким образом, общее число инфицированных — 425 человек. Для сравнения: семь дней назад их было в два раза меньше — 198. Пять человек от COVID-19 умерли. Выздоровели одиннадцать пациентов.

Три последних дня регион прибавлял по четыре десятка заболевших. И это большие показатели. В этих условиях важно не только количество инфицированных, но и их состояние. Раньше было известно, что большинство не нуждается в госпитализации. Как сейчас — вопрос. В любом случае нагрузка на региональную систему здравоохранения возрастает. При этом во Владимире, например, до сих пор не функционирует инфекционный госпиталь, которой строят на базе хирургического корпуса областной клинической больницы. Его обещают открыть 28 апреля.

Ранее «Призыв» сообщал, что обязательное ношение масок вводят во Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото: iz.ru