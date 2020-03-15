Зима вернулась во Владимирскую область с метелью

Прогнозы синоптиков сбылись. Прощальный привет зимы все-таки случился, за окном владимирцев белым-бело, а столбики термометров показывают отрицательную температуру. Еще больше снега за пределами областного центра. Фотографиями заснеженных дорог пользователи активно делятся в социальных сетях.

После аномально теплого начала марта в возвращение зимы верилось с трудом, некоторые автомобилисты даже поспешили поменять резину. Впрочем, и без этого резко выпавший снег спровоцировал аварии на дорогах региона.

«Ох, плохая это примета — раньше июня зимнюю обувь убирать, ещё вчера бабочки летали», — то ли сетуют, то ли шутят жители региона в соцсетях. Хотя нашлись и те, кто возвращению зимы рады.

Похолодание будет недолгим, популярные погодные сервисы обещают, что уже завтра днем воздух прогреется до +3 градусов. К середине недели — до +7 градусов. Ночные температуры будут преимущественно плюсовыми. Так что надолго снег не задержится. Растопить его поможет и яркое солнце, которое на радость жителям региона, показалось из-за облаков.

К следующим выходным, по предварительным прогнозам, температура вновь понизится.

По оценкам синоптиков, в целом вторая половина марта будет холоднее первой. Она приблизится к соответствующей климатической норме. «После аномалий первой половины месяца будет почти нормальная погода», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики предсказали идеальное для здоровья «малиновое» лето.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»