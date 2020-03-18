Живи настоящим и думай о будущем

Напасти реальные и мнимые — удобный повод для обмана. Напуганный человек в завтра не заглядывает. А надо бы, считает автор «Бредешка» Николай Лившиц. Оттуда виднее, как нас «разводят».

Во Владимире построят новую станцию скорой помощи. Об этом заикнулся вице-губернатор Сергей Шевченко — сам человек в области новый, поэтому ещё интересный, к нему прислушиваются. Когда откроют, где — ничего неизвестно, я думаю, и самому Шевченко тоже, но предложение интересное. И мне вспомнилась одна давняя история, когда во Владимире уже строили здание для неотложной службы, причём в самом центре города. Строили-строили, но в результате врачи оказались в гадюшнике на Матросова, а в центре открыли что? — правильно, торговый центр.

Кто постарше из владимирцев, наверное, помнит, для остальных скажу, что раньше станция скорой помощи размещалась на улице Сунь Ят-Сена, ныне 2-й Никольской. Историческое ядро, сердце города. Здание было, конечно, старенькое, а новое планировали открыть ещё ближе к Золотым воротам, на пересечении улицы Дзержинского и Октябрьского проспекта. Проект был грандиозный, современный, там даже планировали сделать эстакаду (да и сделали, её снаружи было видно), по которой неотложки могли подняться на любой этаж.

Это было середине 90-х, я работал в газете «Всполье», и наш обозреватель Геннадий Анучкин чуть ли не каждый день давал репортажи под рубрикой «Стройка века». Он что-нибудь такое сообщал: сегодня заложили оконные балки на третьем этаже или сегодня подняли швеллера для перекрытий на 4-м этаже. Всё это ужасно нравилось главному редактору Виктору Петровичу Фокину, и действительно, это было очень здорово на тот момент, когда в стране закрывались предприятия, росла безработица, вместо денег работали по бартеру и так далее. Я сейчас, будучи в возрасте тогдашнего Фокина и наблюдая, в общем-то, тоже не слишком радостную картину того, что происходит вокруг, начинаю больше ценить хорошие новости. Не дурацкий ура-патриотизм, а действительно, когда что-то строится, открывается, делается полезного людям.

Ну вот. Здание «скорой» было готово процентов на 80 или 90. Снаружи, во всяком случае, это было законченное строение. Но, понятное дело, понадобилась бы ещё внутренняя отделка и всё такое прочее. И тут городская администрация как-то сникла (Игорь Васильевич Шамов), как-то погрустнела, пошли разговоры о том, что денег, мол, нет, и не потянем это дело. К врачам — я присутствовал при этой встрече – приехал вице-мэр… как же его фамилия-то?… ёшкин кот, лицо помню… а, Филатов. Был такой деятель, он в конце 80-х в Собинке объявился, служил там редактором газеты «Коммунист», а когда увидел, что с коммунизмом не задалось, сдал партбилет и начал строить карьеру по демократической линии во Владимире. Потом его за что-то такое сняли. Вот. Он приехал к врачам «скорой» и довольно жёстко объяснил, что центра им не видать, как своих ушей, и нашли им здание на Матросова, рядом с вытрезвителем.

А в козырном месте у Золотых открылся, как вы понимаете, торговый центр «Гранд».

И владимирцы это как-то проглотили. Как-то съели. Возмущённых не было. Потому что в целом было ощущение страны, летящей под откос, и ещё один минус органично ложился в маршрут полёта. Тут плохо, там, ну и здесь хреново, чего ж удивительного? Я помню это настроение пикирующего общества и сам был ему подвержен. Когда — тоже в середине 90-х — областная прокуратура провела проверку детских садов, здания которых муниципалитеты передавали и продавали под различные нужды, Александр Петрович Сухарев, помощник прокурора, показал мне материалы этой проверки, вот такую кипу, и там был вывод: надо эти здания сохранить по их назначению, поскольку пройдёт время, рождаемость во Владимире вырастет, и детей некуда будет водить. Я тогда думал: какие дети? Какая рождаемость? Вокруг всё хуже и хуже. Зачем держать пустые здания? И многие так думали, потому что садики продавали направо и налево, протестов не было, общество молчало.

А потом прошло время. И садиков стало не хватать. Я это к чему, друзья? Всё течёт, все меняется. И то, что сейчас кажется суперважным, глобальным, завтра мы можем с трудом припомнить. Вот и сегодняшняя диарея в головах, связанная с коронавирусом, тоже минует. Будут потери, в том числе (и в основном, может быть) финансовые, это понятно. Но всё пройдёт. И надо думать о том, что потом. Что дальше? Чтобы, когда всё устаканется, не обнаружить с грустью, что нас опять где-то… нагрели. В чём-то обманули. Будьте здоровы. Мойте руки. И думайте о будущем! Помогает.

Фото «Призыва» и 1zoom.ru