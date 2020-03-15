Жители Владимирской области потратили на ритуальные услуги больше 800 миллионов рублей

Владимирстат подсчитал затраты земляков

Только за 2019 год жители Владимирской области потратили на ритуальные услуги больше 800 миллионов рублей, информирует Владимирстат. В перечне самых популярных бытовых, жилищных и коммунальных услуг сборы в последний путь занимают третье место. На первой строчке — услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств, машин и оборудования. На них владимирцы потратили 2,6 миллиарда рублей. Услуги по ремонту и строительству жилья обошлись в 2,4 миллиарда рублей. Жители региона реже пользуются бытовыми услугами, чем ритуальными. Более 690 миллионов рублей потрачено на парикмахерские, а на ремонт и изготовление мебели — 499 миллионов рублей.

Лидерство в рейтинге услуг объясняется ростом автопарка и высокими темпами жилищного строительства.

Во Владимирской области насчитывается порядка 541 тысячи транспортных средств, и каждый год машин прибывает по 8-10 тысяч единиц. Увеличивается и объем ввода жилья. Смертность в регионе тоже высокая. В прошлом году умерло 21,3 тысячи человек.
По сравнению с предыдущими годами этот показатель немного снизился, но зато выросла стоимость ритуальных услуг. Поэтому они и оказались на третьем месте по объему понесённых по ним расходам.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат подсчитал безработных в регионе. Оказалось, что многие не могут найти работу больше года.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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