Только за 2019 год жители Владимирской области потратили на ритуальные услуги больше 800 миллионов рублей, информирует Владимирстат. В перечне самых популярных бытовых, жилищных и коммунальных услуг сборы в последний путь занимают третье место. На первой строчке — услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств, машин и оборудования. На них владимирцы потратили 2,6 миллиарда рублей. Услуги по ремонту и строительству жилья обошлись в 2,4 миллиарда рублей. Жители региона реже пользуются бытовыми услугами, чем ритуальными. Более 690 миллионов рублей потрачено на парикмахерские, а на ремонт и изготовление мебели — 499 миллионов рублей.

Лидерство в рейтинге услуг объясняется ростом автопарка и высокими темпами жилищного строительства.

Во Владимирской области насчитывается порядка 541 тысячи транспортных средств, и каждый год машин прибывает по 8-10 тысяч единиц. Увеличивается и объем ввода жилья. Смертность в регионе тоже высокая. В прошлом году умерло 21,3 тысячи человек.

По сравнению с предыдущими годами этот показатель немного снизился, но зато выросла стоимость ритуальных услуг. Поэтому они и оказались на третьем месте по объему понесённых по ним расходам.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат подсчитал безработных в регионе. Оказалось, что многие не могут найти работу больше года.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»