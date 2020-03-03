Жители Владимира отбросили коньки

Аномально-теплая зима оставила жителей Владимира без активного отдыха на свежем воздухе. Желающие встать на лед погоды так и не дождались. В декабре не было снега, в январе — морозов. Февраль вообще решил побить все температурные рекорды. В результате, за весь сезон городские катки были открыты для массового катания несколько дней. Так, самая большая площадка, расположенная на стадионе «Лыбедь», проработала шесть дней. За это время на лед вышли 1726 человек. И это гораздо меньше, чем обычно.

— Я очень люблю кататься именно на «Лыбеди». Большая площадка, место много. Можно спокойно кататься и не бояться, что тебя сшибут, — рассказала «Призыву» Анастасия Львова, — Я хотела в этом году сына поставить на лед. На Новый год ему подарили коньки. Но за весь сезон удалось выйти на каток один раз. Такого никогда не было. Что это за зима?!

Чуть лучше дела обстояли на катке в центре Владимира.

Его удалось открыть после новогодних праздников. Правда, продержался лед недолго. Уже на следующий день после запуска площадку временно закрыли. Несмотря на все попытки заливать каток, он проработал всего 18 дней. За это время его успели посетить 3500 человек.

— Нам очень обидно, что в этом году погода не позволила жителям Владимира кататься на коньках. Чтобы лед не утекал, а схватывался, мы работали по ночам. А днем все таяло. А ведь нужна как минимум неделя с отрицательными температурами, чтобы образовался необходимый слой. У нас этого времени не было, — рассказал «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев, — А ведь мы планировали не только организовать массовые катания, должны были пройти спортивные праздники на льду. У нас в центре работала интерактивная зона, все было красиво украшено.

Больше всех успел принять посетителей каток «Молодежный». За 43 дня в Центральном парке культуры и отдыха прокатились 4 тысячи гостей! Но это благодаря тому, что заливать лед стали еще в начале ноября. До оттепели была готова основа. И она уже не растаяла. Несколько раз за сезон специалисты приступали к проливке дворовых площадок. Но открыть удалось только несколько из них. Да и проработали они недолго. Таким образом, сама погода заставила жителей областного центра этой зимой отбросить коньки.

Ранее «Призыв» сообщал, кого зачали в Спортивном переулке.

Полина Тарбеева

Фото: udf.by