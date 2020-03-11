Жители Суходола остались без дороги

Жители села Суходол Суздальского района не могут подъехать к собственным домам. После зимы дорогу на улице Южной размыло окончательно. Проблема в том, что асфальтового покрытия здесь никогда и не было. Поэтому селяне вынуждены из года в год месить грязь. В редакцию «Призыва» написала местная жительница Наталья Калашникова. По её словам, осенью дела в селе обстоят ещё хуже. Как-то в грязи на целые сутки даже «КамАЗ» застрял.

— Дело в том, что у нас совершенно нет подъезда к дому. Хотя дорога по картам к нашим домам есть, но подъехать невозможно. Мы ходим в грязи. Оставляем машины на соседней улице. Так как если увязнуть, то вытаскивать приходится друг друга машинами. С утра целый квест устраиваем, чтобы детей в школу и в сад отвести. Необходимо тащить кучу сменных вещей и обуви на переодевание, чтобы пройти по грязи. Не говорю уже о том, что «скорая» и пожарная к нам не проедут. Как больного в «скорую» донести? По грязи на себе, — жалуется Наталья Калашникова.

Женщина уже обратилась во все инстанции с просьбой сделать дорогу протяженностью 400 метров. Жители Суходола написали жалобы в районную администрацию и даже правоохранительные органы. Полиция, кстати, провела проверку и выявила нарушения.

— В ходе проведения проверки было установлено, что на данном участке автомобильной дороги выявлена распутица проезжей части, на что собственнику автомобильной дороги выдано представление на устранение недостатка в 2020 году. Однако данный участок автомобильной дороги отсутствует в реестре автомобильных дорог Суздальского района, но является единственным подъездным путем и для включения дороги в реестр, и последующего благоустройства автомобильной дороги. Информация о сложившейся проблеме направлена в Суздальскую межрайонную прокуратуру, — звучит в ответе ОМВД по Суздальскому району.

В итоге прокуратура сделала предписание — устранить нарушение и сделать дорогу.

Но когда это случится? В Суздальской районной администрации «Призыву» ответили, что обследовать проблемные участки дорог детально они начнут не раньше чем через две недели, когда устоится сухая погода. В своем ответе чиновники обозначили приоритеты при отборе дорог, где будет проходить ремонт. Ключевой момент — это близость к объектам социальной значимости: школы, детские сады, больницы. Что касается улицы Южной – вопрос с ней должен разрешится при формировании плана работ на 2020 год, исходя из бюджетных возможностей.

— План пока ещё в стадии формирования, в таких условиях погодных, как сейчас, обследование невозможно провести. Как высохнет земля, чтобы можно по ней можно было проехать, ногами пройти, посмотреть, в каком состоянии, замеры сделать. Как правило, в апреле план формируется, — пояснил «Призыву» Александр Авсеенок, заместитель главы администрации района. — У нас жалоб от жителей миллионов на 90, а ремонтный дорожный фонд на 18 миллионов. У нас 500 километров дорог. И половина из них ушла вместе со снегом. Вчера катался по Новоалександровскому сельскому поселению, медали развозил, посмотрел дороги. Ужас просто!

После нашего звонка Александр Авсеенок пригласил жителей Суходола к себе на прием. А выезд в Суходол чиновники пообещали поставить в график.

Ранее «Призыв» рассказывал о самых убитых дорогах Владимира.

Татьяна Данилова

Фото и видео жителей Суходола