Жители города Коврова Владимирской области могут оплачивать проезд бесконтактной банковской картой

В Коврове состоялся официальный запуск новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Проект реализован в партнерстве ПАО Сбербанк, АО Расчетные решения (входит в группу компаний Сбербанк) и ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова».

Уже в ближайшее время 145 тысяч жителей г. Ковров смогут оценить по достоинству преимущества бесконтактной оплаты проезда. Оснащение городского транспорта терминалами позволит жителям Коврова быстро и безопасно оплачивать проезд на маршрутах автобусов и троллейбусных маршрутах ООО «УТТ г. Коврова». Всего проектом охвачены 90 бортов общественного транспорта города.

Теперь для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к терминалу, находящемуся у кондуктора, бесконтактную банковскую карту любого банка, либо смартфон с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Прием наличных средств также автоматизирован.

«Мы приветствуем цифровую трансформацию привычных городских сервисов, когда современные технологии безналичной оплаты упрощают жизнь горожан, позволяют по-новому управлять городским хозяйством», — заявил Глава города Коврова Юрий Алексеевич Морозов.

«Участие банка в создании комфортной городской среды обеспечивает ряд преимуществ как владельцам банковских карт, так и перевозчикам, — отметил управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Владимирович Черкашин. – Транспортные компании получают возможность снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания».

На текущий момент по данным перевозчика пассажиропоток составляет более 810 тыс. поездок в месяц. Присоединение к системе оплаты проезда рассматривают и остальные перевозчики города.

«Безналичная оплата существенно повышает доступность транспорта для пассажиров и это очень удобный сервис: проезд можно оплатить в одно касание — что экономит время посадки в транспортное средство. Зимой это особенно актуально», – прокомментировал Михаил Андреевич Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ». — Автоматизированная система оплаты соответствует международным стандартам безопасности и сохранности передачи данных».

«При внедрении автоматизированной системы оплаты все платежи, сделанные пассажирами, попадают в электронные реестр, доступный органам контроля и управления. Соответственно, внедрение подобных решений позволяет повысить контроль за льготными перевозками и сбором выручки, в том числе — при оплате наличными средствами», — сообщил генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова» Вячеслав Александрович Веремеев.