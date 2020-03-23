Жителей вязниковского Заречья переправляют на двух лодках

Жителей вязниковского Заречья, оказавшихся отрезанными от «большой земли», переправляют на двух лодках. Утром и вечером, в пик наиболее частых запросов на перевозку, местных развозят бесплатно. В ближайшее время задействуют еще два плавсредства. Сейчас идет работа по заключению договоров, сообщил заместитель главы администрации района по городскому хозяйству Николай Прихода. В случае эвакуации населения будет задействовано ещё порядка двух десятков лодок.

В конце минувшей недели Заречную зону проинспектировали сотрудники регионального управления МЧС. Спасатели посетили местный ФАП, школу и детский сад, магазин и почту. Все социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В Заречной зоне работает своя пожарно-спасательная часть. Кроме того, на территории дежурит 31 доброволец пожарной охраны, в каждом населённом пункте имеется противопожарный водоём. При необходимости из Вязников будет передислоцирована группировка пожарно-спасательной части № 18.

Замер уровня воды дважды в день проводит оперативная группа пожарно-спасательного отряда.

Понтонный мост через Клязьму, соединяющий Вязники и 16 населенных пунктов Заречной зоны, в которых проживают порядка 560 человек, развели на минувшей неделе из-за критического подъема воды.

Ранее «Призыв» сообщал, что пенсионеры, проживающие в Заречной зоне, получили социальные выплаты заранее – в феврале за март и апрель текущего года. В двух местных магазинах создан запас продуктов питания и товаров первой необходимости.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области