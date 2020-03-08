Жителей улицы Крупской принуждают к переезду рычащей техникой

Расселение старого квартала идёт со скандалом

Чудовищное бездорожье устроила спецтехника, работающая на стройплощадке жилого дома по улице Крупской во Владимире. Многоэтажка возводится третий год, официально она даже запущена в эксплуатацию, но работы всё кипят. Она стоит в самом центре квартала старых двухэтажных деревянных домов. Строительный забор убрали, прилегающей территории к новому дому нет. И теперь все кому не лень ездят по дворам соседних домов.

Там была хорошая дорога и тротуар, теперь остались ямы и грязь. Кто восстанавливать будет, — возмущаются местные жители?


— Было тихое место, а теперь проходной двор. Расселить обещали, но так и не сделали, мы живём на осадном положении, — объяснили «Призыву» своё бедственное положение жители дома № 20 по улице Крупской.

Квартал Фейгина, Крупской и Северной включили в программу развития застроенных территорий. Инвестор, застраивающий его новыми домами, взял на себя обязательство расселить старый жилой фонд. На Северной выстроили высотку с малогабаритными квартирами и стали предлагать жильё там. Но в тесные «однушки» с перегородками из двухкомнатных и трехкомнатных квартир переезжать никто не захотел. Сейчас, похоже, людей берут измором.

К стройплощадке ведёт дорога, но спецтехника нацелено ездит по двору.

Городским властям жители уже не верят, говорят, что те одобряют действия инвестора и закрывают глаза на его действия. Если вспомнить истории с другими кварталами — прилегающими к Лыбедской магистрали, например, — то можно сказать, что «принуждение к расселению» — обычная горродская практика. В данном случае застройщик хорошо и быстро возводит одну за другой многоэтажки, а администрации это и надо. План по вводу жилья никто не отменял.


Не торопятся власти решать и проблемы обманутых дольщиков. Как «Призыв» сообщал ранее, семьи ждут квартир в Юрьевце уже много лет.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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