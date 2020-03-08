Жителей улицы Крупской принуждают к переезду рычащей техникой

Чудовищное бездорожье устроила спецтехника, работающая на стройплощадке жилого дома по улице Крупской во Владимире. Многоэтажка возводится третий год, официально она даже запущена в эксплуатацию, но работы всё кипят. Она стоит в самом центре квартала старых двухэтажных деревянных домов. Строительный забор убрали, прилегающей территории к новому дому нет. И теперь все кому не лень ездят по дворам соседних домов.

Там была хорошая дорога и тротуар, теперь остались ямы и грязь. Кто восстанавливать будет, — возмущаются местные жители?



— Было тихое место, а теперь проходной двор. Расселить обещали, но так и не сделали, мы живём на осадном положении, — объяснили «Призыву» своё бедственное положение жители дома № 20 по улице Крупской.

Квартал Фейгина, Крупской и Северной включили в программу развития застроенных территорий. Инвестор, застраивающий его новыми домами, взял на себя обязательство расселить старый жилой фонд. На Северной выстроили высотку с малогабаритными квартирами и стали предлагать жильё там. Но в тесные «однушки» с перегородками из двухкомнатных и трехкомнатных квартир переезжать никто не захотел. Сейчас, похоже, людей берут измором.

К стройплощадке ведёт дорога, но спецтехника нацелено ездит по двору.

Городским властям жители уже не верят, говорят, что те одобряют действия инвестора и закрывают глаза на его действия. Если вспомнить истории с другими кварталами — прилегающими к Лыбедской магистрали, например, — то можно сказать, что «принуждение к расселению» — обычная горродская практика. В данном случае застройщик хорошо и быстро возводит одну за другой многоэтажки, а администрации это и надо. План по вводу жилья никто не отменял.



Не торопятся власти решать и проблемы обманутых дольщиков. Как «Призыв» сообщал ранее, семьи ждут квартир в Юрьевце уже много лет.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»