Житель Собинки погиб на пожаре

Частный дом полыхал вчера на улице Гоголя в Собинке. Огонь распространялся так быстро, что вот-вот мог перекинуться на соседние дома. Однако вовремя подоспевшие пожарные этого не допустили. Когда пожар был потушен, на пепелище нашли труп 44-летнего хозяина дома.

Площадь пожара составила 60 кв.метров.

Имеются две предварительные версии случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Первая — неосторожное обращение с огнём. Вторая — неисправность отопительной печи.

Еще один крупный пожар в Собинском районе произошел минувшей ночью. В деревне Гнусово полностью сгорел частный дом. Огонь распространился на площади 204 кв. метра. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее «Призыв» сообщал о производственном пожаре, который произошел в Муроме. Загорелась пилорама, расположенная на Меленковском шоссе.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области