Женщина погибла на пожаре в Камешковском районе

Пожар в Камешковском районе унес жизнь женщины. Возгорание в дачном доме СНТ «Магистраль» произошёл минувшей ночью. Сообщение о пожаре поступило в 00.44, однако, к моменту приезда пожарных дом уже полыхал на всей площади. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области пояснили, что возгорание было обнаружено поздно. Рядом с домом нет других построек, он располагался за железной дорогой. Возгорание заметили водители, проезжавших мимо машин.

Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Известно, что в доме проживали двое: 66-летняя женщина и ее гражданский муж. Мужчина, проснувшись от запаха дыма, попытался разбудить жену, а затем покинул горящее помещение. Тело женщины было обнаружено в ходе тушения пожара. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Боголюбово сгорели сразу два дома.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области