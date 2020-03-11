Жалоба ООО «Звезда» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Звезда» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку материалов для ремонта и обслуживания линий уличного освещения (кронштейны, зажимы, скрепа, лента бандажная).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Звезда» по следующему основанию: в составе первой части заявки на участие в аукционе предоставлена информация о конкретном показателе товара, предлагаемого к поставке, не соответствующем значению, установленному в документации по позиции 2 показатель «сечение проводников», по позиции 3 показатель «сечение проводников», по позиции 5 показатель «сечение проводников».

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении данной закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Звезда» на действия комиссии необоснованной.