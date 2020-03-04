Жалоба ООО «СтройТоргМонтаж» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СтройТоргМонтаж» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение в 2020 году работ по изготовлению для инвалида технического средства реабилитации – протеза бедра модульного с внешним источником энергии.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «СтройТоргМонтаж» по следующему основанию: п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закона о контрактной системе в сфере закупок), раздел IX документации об электронном аукционе «Технического задания» — непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, а именно участником в составе первой части заявки не указан гарантийный срок использования протеза.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «СтройТоргМонтаж» на действия комиссии необоснованной.