Жалоба ООО «Реноватор» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу общества с ограниченной ответственностью «Реноватор» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение капитального ремонта 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова», расположенного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проезд Вос-точный, д.12 для учащихся с 1-6 классов.

Заявитель полагает, что проект государственного контракта по рассматриваемой закупке не содержит положений согласно Постановлению Правительства № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций», что нарушает часть 7 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что положения проекта контракта установлены заказчиком в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 1466 от 23.12.2016 и частью 7 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок и признала жалобу ООО «Реноватор» на положения документации необоснованной.