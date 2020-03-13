Жалоба ООО «Реноватор» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Реноватор» на положения документации при проведении электронного аукциона на строительство «Центра спортивной борьбы» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, проезд Спортивный, д. 5 (под ключ).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно надлежащим образом не установлены в проекте государственного контракта документации об аукционе надлежащие положения согласно Постановлению № 1466,что нарушает часть 7 статьи 30 Закона о контрактный системе.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях заказчика при проведении указанной закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Реноватор» на положения документации необоснованной.