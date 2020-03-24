Жалоба ООО «НОРД-ФАРМ» на действия комиссии признана необоснованной. Однако, в действиях заказчика установлены нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Норд-фарм» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств, включенных в перечень ЖНВЛП (растворы для инфузий). По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила его первую часть заявки, так как считает, что дозировка указана им верно согласно характеристикам к товару. Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Норд-Фарм» на действия комиссии необоснованной. Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.