Жалоба ООО «Монолит» на положения документации признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Монолит» на положения документации при проведении электронного аукциона на продолжение работ по строительству «под ключ» здания для общественно-деловых целей с. Большое Каринское Александровского района.

По мнению заявителя, заказчик, утвердивший аукционную документацию, нарушил требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе).

Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования части 30 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.