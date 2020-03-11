Жалоба ООО «Монолит» на положения документации признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Монолит» на положения документации при проведении электронного аукциона на продолжение работ по строительству «под ключ»  здания для общественно-деловых целей с. Большое Каринское Александровского района.

По мнению заявителя, заказчик, утвердивший аукционную документацию, нарушил требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе).

Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования части 30 статьи 34  Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного,  в отношении заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение