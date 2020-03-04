Жалоба ООО «Лекарь» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Лекарь» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку лекарственных средств (витамины+препараты салициловой кислоты) и не установила нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении данной закупки.

            Однако по результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования частей 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного,  в отношении конкурсной комиссии, заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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