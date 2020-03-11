Жалоба ООО «КС-Строй» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р. Лубянка на км 3+072 автомобильной дороги «Владимир — Юрьев-Польский» — Сима — Вёска в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно в проекте государственного контракта документации об аукционе не установлены надлежащие положения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций», что нарушает часть 7 статьи 30 Закона о контрактной системе.

Кроме того, заявитель полагает, что проектно-сметная документация (далее – ПСД) выполнена с грубыми нарушениями действующего законодательства, а именно 44-ФЗ и градостроительного кодекса. Есть противоречия ПСД со сметной документацией.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию, при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика необоснованной.