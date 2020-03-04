Жалоба ООО «КС-Строй» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова», расположенного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проезд Восточный д 12 для учащихся с 1-6 классов.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию при проведении закупки, нарушений не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации необоснованной