Жалоба ООО «КС-Строй» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на строительство «Центра спортивной борьбы» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, проезд Спортивный, д. 5 (под ключ).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно проектная документация частично отсутствует в составе документации о закупке, что делает невозможным формирование предложений для участников закупки, а также надлежащим образом не установлены в проекте государственного контракта документации об аукционе надлежащие положения согласно Постановлению № 1466,что нарушает часть 7 статьи 30 Закона о контрактный системе.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях заказчика при проведении указанной закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика необоснованной.