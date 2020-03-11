Жалоба ООО «КС-Строй» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (капитальный ремонт) «Усадьба губернатора Булгакова» расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3А.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно указанный заказчиком случай изменения существенного условия – срока исполнения обязательств – не подпадает под случаи, предусмотренные законом.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию, при проведении данной закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика необоснованной.