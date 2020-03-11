Жалоба ООО «Бизнес-Актив» на положения документации признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Бизнес-Актив» на положения документации при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов.

По мнению заявителя, заказчик, утвердивший аукционную документацию, нарушил требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), а именно: техническое задание аукционной документации заказчика не соответствует КТРУ.

Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования части 6 статьи 23 Закона о контрактной системе в сфере закупок

Однако заказчику не выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, поскольку выявленное нарушение не повлияло на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).