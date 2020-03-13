Жалоба ООО «АльфаВладТелематика» на действия ГУП ВО «Владимирское карьероуправление» оставлена без рассмотрения

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «АльфаВладТелематика» на действия Заказчика – ГУП ВО «Владимирское карьероуправление» при проведении торгов на право заключения договора на оказание услуг по установке спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS мониторинг мобильных объектов и сервисное обслуживание блоков мониторинга GSM/ГЛОНАСС, ПО на сервере и рабочих терминалах (извещение № 32008892581).

Заявитель считает, что заказчик включил в документацию невыполнимые требования.

В ходе рассмотрения дела, установлено, что общество заявку на участие в запросе котировок не подавало, жалоба не содержит основания, предусмотренные ч. 10 ст. 3 Закона о закупках.

Комиссия решила оставить жалобу без рассмотрения.