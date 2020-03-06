Жалоба ИП Л… на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП Л… на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту санузлов административного здания Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ИП Л… по следующему основанию: Участник закупки в первой части заявки не предоставил информацию, предусмотренную подпунктом б) пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, а именно не указал конкретные показатели товара, поставляемого при выполнении закупаемых работ.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП Л… на действия конкурсной комиссии необоснованной.