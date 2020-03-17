Завод «Волгабас» возобновит работу после простоя

На текущей неделе научно-производственный комплекс завода «Волгабас» в Собинском районе будет поэтапно выведен на работу после простоя. Временная приостановка деятельности предприятия была связана с задержками поставок комплектующих из Китая из-за вспышки коронавируса. Из Поднебесной на собинский завод поступают мосты и двигатели. Без основных деталей продолжать сборку автобусов не представлялось возможным. В вынужденный отпуск были направлены 365 сотрудников предприятия.

Вернуться к работе завод должен был еще 16 марта. Сейчас речь идет о 20 марта.

Сейчас эта проблема постепенно решается. Первая партия деталей поступит на завод в ближайшие дни. Известно также, что сейчас компания имеет несколько крупных контрактов. Они позволят загрузить производственные мощности и выполнять взятые компанией обязательства.

— Все определённые законодательством компенсации, связанные с временной приостановкой, будут выплачены в полном объёме, — сообщает пресс-служба ООО «Бакулин Моторс Групп».

Ранее «Призыв» сообщал, что завод в Собинском районе использует только 40% помещений, но перспективы на будущее имеются. Велись переговоры с иностранными компаниями по сотрудничеству. Сейчас основной заказчик автобусов с владимирской земли — Кузбасс.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»