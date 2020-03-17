Застройщика из Коммунара обяжут снести лишние этажи

Две региональные инспекции стройнадзора и охраны объектов культурного наследия вынесли вердикт по проблемному дому в микрорайоне Коммунар города Владимира. Снести два лишних этажа, ввести дом в эксплуатацию и выдать жителям ключи от квартир. Но за полтора года мирных переговоров между дольщиками и застройщиком к этому так и не пришли. Поэтому и у администрации области есть сомнения, что стройкомпания пойдет на это добровольно. Отчего «Белый дом» готовит иск в суд.
Высота многоквартирного жилого дома № 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар составила 32,35 метра, что превышает предельные параметры разрешённого строительства в зоне охраны объектов культурного наследия на 11,35 метра.
— У нас есть предварительная информация о сносе 8-го и 9-го этажей. Мы предварительно записались на личный приём к директору департамента строительства Романычеву 23 марта. Надеемся, что не перенесут, — рассказывает дольщик Антон Игнатичев.
«Белый дом» готовит иск в суд.
Дольщики из Коммунара забили тревогу еще прошлой осенью, когда у застройщика закончилось разрешение на строительство дома. Семьи ждут ключей больше года, а результата нет. Поэтому дольщики приступили к активным мерам, стали писать в надзорные ведомства и властям. Процесс медленно, но запустился. Рассчитывали, что удастся скорректировать ограничительные документы по охранным зонам. Но дело затормозилось, бюрократическая машина работает, как обычно, отменно. Еще один вариант был с постепенным вводом подъездов. Но и он не прокатил. Решили так, что раз застройщик виноват, то пусть и отдувается.
Как «Призыв» сообщал ранее, обманутых дольщиков снова пересчитывают. Квартиры им обещают новые застройщики. Но ждут они уже больше трех лет.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 3
Пока сносят два этажа, весь дом развалится… а кто там уже квартиры купил?
Идиотизм в квадрате. Два этажа сносят из-за мнимой исторической зоны — какая там зона, в Коммунаре? Кому этот дом закрывает вид на соборы? На Семашко, в 300 метрах от Золотых ворот, высотку оставили, дом-утюг на Горького перестал мешать, а относительно постройки в 5 километрах от древнего ядра вдруг такая принципиальность.
Такой красивый дом, люди так долго ждут заселения…Что за бред-то этажи сносить?!