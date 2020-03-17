Застройщика из Коммунара обяжут снести лишние этажи

Две региональные инспекции стройнадзора и охраны объектов культурного наследия вынесли вердикт по проблемному дому в микрорайоне Коммунар города Владимира. Снести два лишних этажа, ввести дом в эксплуатацию и выдать жителям ключи от квартир. Но за полтора года мирных переговоров между дольщиками и застройщиком к этому так и не пришли. Поэтому и у администрации области есть сомнения, что стройкомпания пойдет на это добровольно. Отчего «Белый дом» готовит иск в суд.

Высота многоквартирного жилого дома № 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар составила 32,35 метра, что превышает предельные параметры разрешённого строительства в зоне охраны объектов культурного наследия на 11,35 метра.



— У нас есть предварительная информация о сносе 8-го и 9-го этажей. Мы предварительно записались на личный приём к директору департамента строительства Романычеву 23 марта. Надеемся, что не перенесут, — рассказывает дольщик Антон Игнатичев.

«Белый дом» готовит иск в суд.

Дольщики из Коммунара забили тревогу еще прошлой осенью, когда у застройщика закончилось разрешение на строительство дома. Семьи ждут ключей больше года, а результата нет. Поэтому дольщики приступили к активным мерам, стали писать в надзорные ведомства и властям. Процесс медленно, но запустился. Рассчитывали, что удастся скорректировать ограничительные документы по охранным зонам. Но дело затормозилось, бюрократическая машина работает, как обычно, отменно. Еще один вариант был с постепенным вводом подъездов. Но и он не прокатил. Решили так, что раз застройщик виноват, то пусть и отдувается.

Как «Призыв» сообщал ранее, обманутых дольщиков снова пересчитывают. Квартиры им обещают новые застройщики. Но ждут они уже больше трех лет.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»