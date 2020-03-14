Застойная безработица набирает обороты

Свыше семи тысяч жителей Владимирской области не могут найти работу от семи месяцев и больше. Владимирстат называет такие данные застойной безработицей. И эти показатели растут. Всего в регионе 29,2 тысяч человек считаются безработными. За год прирост составил больше тысячи человек. Занятых в трудовой деятельности – свыше 692 тысяч человек.

Уровень безработицы в регионе составляет 4%.

Около 60% населения Владимирской области работают. Остальные категории: это дети, студенты и пенсионеры. В слайде можно посмотреть проценты неработающих групп.

Среди безработных, по данным Владимирстата, 36,2% приходится на женщин. Большая часть безработных — городские жители. Все это логично, потому что в области проживает больше женщин, чем мужчин и больше находятся в городах, чем в селах.



Почти треть безработных находят новый вид деятельности за 1-3 месяца, выбирая из вакансий на Бирже труда. Правда, некоторым приходится перепрофилироваться, сменить занятие и нередко снизить планку по зарплате.

Один год и более ищут работу 23,4% безработных. Как показывают материалы обследований рабочей силы, более 65% безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости. Чаще всего помогают друзья, родственники и знакомые. В численности безработных 12,8% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности.

Среди безработных 16% оставили прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией предприятия. Но всем известно, что руководство предприятий неохотно идет на дополнительные выплаты, поэтому большинство увольняется по собственному желанию без какого-либо выходного пособия. Подтверждает это и Владимирстат. В прошлом году так ушли 39% граждан, ставшие потом безработными.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат назвал самые высокооплачиваемые виды деятельности.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»