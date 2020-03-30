Зараженный коронавирусом из Коврова контактировал почти с сотней человек

В Коврове удалось установить всех, кто был в контакте с зараженным коронавирусом местным жителем. Мужчина скончался в ЦГБ города оружейников 27 марта. После смерти у него был обнаружен COVID-19. До этого времени он успел пообщаться с большим количеством людей. Согласно официальным данным, которые приводятся на сайте мэрии со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора по Владимирской области в г.Коврове, Ковровском и Камешковском районах, выявлено 93 контактных человека. Все они находятся на карантине, чувствуют себя хорошо. У всех взяты анализы на коронавирус.

Не трудно предположить, что большинство людей из группы риска, медицинские работники и пациенты Центральной городской больницы.

Известно, что умерший от пневмонии мужчина провел в клинике неделю и не был помещен в изолированный бокс, а проходил лечение вместе с другими пациентами в отделение пульмонологии. По словам главного врача, пациента не госпитализировали в инфекционное отделение, потому что он никуда не выезжал и не был в контакте с вернувшимися из-за границы. Предполагалось, что мужчина подхватил воспаление легких, когда мыл свой автомобиль.

Что касается умершего, то окончательно причину его смерти должны установить патологоанатомы. До этого времени говорить, что он скончался от коронавируса нельзя. Именно поэтому в строке летальность от COVID-19 у нашей области на сайте стопкоронавирус.рф пока ноль.

Всего на данный момент диагноз подтвердился у двух жителей региона. По нашей информации, второй заболевший находится во Владимире. Подробнее об этом «Призыв» сообщал ранее.

Полина Тарбеева

Фото: themoscowtimes.com