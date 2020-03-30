Зараженный коронавирусом из Коврова контактировал почти с сотней человек

Все они помещены на карантин

В Коврове удалось установить всех, кто был в контакте с зараженным коронавирусом местным жителем. Мужчина скончался в ЦГБ города оружейников 27 марта. После смерти у него был обнаружен COVID-19. До этого времени он успел пообщаться с большим количеством людей. Согласно официальным данным, которые приводятся на сайте мэрии со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора по Владимирской области в г.Коврове, Ковровском и Камешковском районах, выявлено 93 контактных человека. Все они находятся на карантине, чувствуют себя хорошо. У всех взяты анализы на коронавирус.

Не трудно предположить, что большинство людей из группы риска, медицинские работники и пациенты Центральной городской больницы.

Известно, что умерший от пневмонии мужчина провел в клинике неделю и не был помещен в изолированный бокс, а проходил лечение вместе с другими пациентами в отделение пульмонологии. По словам главного врача, пациента не госпитализировали в инфекционное отделение, потому что он никуда не выезжал и не был в контакте с вернувшимися из-за границы. Предполагалось, что мужчина подхватил воспаление легких, когда мыл свой автомобиль.

У контактных взяли анализ на коронавирус. Фото ТАСС

Что касается умершего, то окончательно причину его смерти должны установить патологоанатомы. До этого времени говорить, что он скончался от коронавируса нельзя. Именно поэтому в строке летальность от COVID-19 у нашей области на сайте стопкоронавирус.рф пока ноль.

Всего на данный момент диагноз подтвердился у двух жителей региона. По нашей информации, второй заболевший находится во Владимире. Подробнее об этом «Призыв» сообщал ранее.

Полина Тарбеева

Фото: themoscowtimes.com

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