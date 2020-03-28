Заморозки и мокрый снег придут на смену аномальному теплу

Не успели жители Владимирской области порадоваться теплу и солнцу, синоптики грозятся резким похолоданием с ночными заморозками и даже мокрым снегом. Случится оно в начале следующей недели. Уже во вторник ожидается ноль градусов днем, в ночные часы температура может опускаться до -6 градусов. Свое влияние на погоду окажет холодный атмосферный фронт, поясняют синоптики. Небо затянут дождевые тучи.

Осадки местами будут переходить в мокрый снег.

— Многие расслабились после супертеплой зимы и уже настроились на то, что и весна такая же будет. Но природу не обманешь. Март всегда считался очень изменчивым месяцем. Пока об устойчивом тепле говорить не приходится, — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Между тем у похолодания есть и положительный момент, считают метеорологи. Осадки снизят пожарную опасность в регионе. Кроме того, температурное понижение придется на нерабочую, карантинную неделю. А значит, соблазнов выйти на улицу будет меньше.

Согласно предварительному прогнозу, со второй половины недели во Владимирскую область придет потепление. В дневные часы воздух начнет прогреваться до +8 градусов, плюсовые температуры прогнозируются и ночью.

Пока же жителей региона ждут аномально теплые выходные. Днем воздух прогреется до +15 градусов и без осадков. Такая погода будет манить на прогулки, но врачи призывают минимизировать контакты и избегать людных мест. Ранее «Призыв» сообщал, что столовые, кафе и рестораны закроют во Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»