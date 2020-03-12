Законодательное Собрание согласовало кандидатуры двух вице-губернаторов

Сергей Шевченко получил одобрение от большинства депутатов Законодательного Собрания Владимирской области на назначение первым вице-губернатором. Фактически приставку врио, которая появилась у чиновника в феврале текущего года, можно убирать. Фигура новоиспеченного замглавы региона известна в кругах медицины, он трудился во многих федеральных структурах, а последним местом работы была администрация Нижегородской области. На своем посту Шевченко заменил Марину Чекунову.

Депутаты интересовались не столько профессиональными качествами нового руководителя и опытом, сколько насущными проблемами. Спросили про подготовительные работы к возможной вспышке короновируса, про ситуацию на стации скорой помощи во Владимире, про срыв сроков строительства фельдшерских пунктов на местах. Сергей Шевченко отвечал общими фразами.

Новые руководители уже включились в работу.

Такую линию беседы выбрал и другой кандидат на высокую должность в «Белом доме» — Михаил Коротаев. Помимо поста заместителя губернатора он также занимает кресло руководителя представительства администрации области при Правительстве РФ. У депутатов возникли вопросы о полномочиях чиновника.

Михаил Коротаев, вице-губернатор Владимирской области

Это организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, взаимодействие с администрацией президента, взаимодействие с бизнес-сообществом, с общественными организациями, провожу встречи с инвесторами, в том числе иностранными.

Непосредственно представительские функции.

Открыт вопрос по посту вице-губернатора по промышленности, который недавно покинул Максим Брусенцов. Врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ Александр Байер дорабатывает до конца марта. Обе эти кандидатуры депутаты не согласовали. Поэтому чиновники написали заявления об уходе добровольно.

Как «Призыв» сообщал ранее, накануне старта сезона отрасль ЖКХ осталась без руководителей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»