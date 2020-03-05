Закончите строчку песни Алексея Фатьянова

5 марта – день рождения любимого поэта-песенника

5 марта вся Россия, а Владимирская область особенно, отмечает день рождения выдающегося поэта-песенника Алексея Фатьянова. Он родился и вырос в с. Малое Петрино, ныне вошедшее в черту города Вязники. Его родная внучка Анна Фатьянова-Китина рассказала, что в найденной метрике деда официальным днем рождения указано 4 марта. Но Алексей Иванович записал себя 5 марта, потому что очень любил число 5. И всегда отмечал день своего рождения именно 5 марта. И, ко всему прочему, любимая жена Фатьянова Галина Николаевна подарила ему единственного сына тоже 5 марта. Давайте же в этот знаменательный день вспомним самые известные советские песни на стихи любимого поэта.

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