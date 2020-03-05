Закончите строчку песни Алексея Фатьянова

Горит свечи огарочек

Гремит недальний бой.

Налей дружок по чарочке… И выпьем мы с тобой По нашей фронтовой Что ж ты такой смурной Правильно! Неправильно! -

Потому, потому что мы пилоты,

Небо наш, небо - наш родимый дом.

Первым делом первым делом самолеты.

Ну а девушки?.. А девушки потом А девушки тайком А девушки гуртом Правильно! Неправильно! -

Пришла и к нам на фронт весна,

Солдатам стало не до сна –

Не потому, что пушки бьют,

А потому, что вновь поют,

Забыв, что здесь идут бои… В лесу токуют глухари Курлычат в небе журавли Поют шальные соловьи Правильно! Неправильно! -

Если б гармошка умела

Все говорить не тая,

Русая девушка в кофточке белой,

Где ты… ромашка моя? подружка моя? родная моя? Правильно! Неправильно! -

Прошел чуть не полмира я,

Нигде с такой не встретился,

И думать недодумался… Что погублю себя Что встречу я тебя Что мне нужна ходьба Правильно! Неправильно! -

На крылечке твоем

Каждый вечер вдвоем

Мы подолгу сидим

И расстаться не можем на миг,

"До свиданья" скажу,

Возвращусь и брожу,

До рассвета брожу… возле труб заводских на просторах донских мимо милых окошек твоих Правильно! Неправильно! -

Играй, играй, рассказывай,

Тальяночка сама,

О том, как черноглазая… Свела с ума Лишила сна Хитра весьма Правильно! Неправильно! -

Из-за вас, моя черешня,

Ссорюсь я с приятелем.

До чего же климат здешний… Врачом рекомендателен На любовь влиятелен Здоровью обязателен Правильно! Неправильно! -

Майскими, короткими ночами,

Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь, друзья-однополчане… Разошлися наши пути С кем гуляете до зари? Боевые спутники мои Правильно! Неправильно! -