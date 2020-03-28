Закон о тишине приняли во Владимирской области

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли закон о тишине. Конкретизированы места, где нельзя шуметь в ночное время и дневные часы. Требование касается не только квартир, но и помещений общего пользования, а также придомовых территорий, в том числе детских, спортивных, игровых площадок. Ограничения на ремонт, музыку и работу спецтехники вводятся и на территории образовательных, медицинских организаций, туристических лагерей и баз, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Перерыв на стройки и ремонт придется делать и в дневное время, с часу до трех. Об этом депутатов просили пожилые граждане и семьи с маленькими детьми.



— Мы рады, что нам удалось добиться таких норм в законе. Это принципиальный момент. Ограничения по шуму в ночные часы действуют в большинстве регионов страны, тихий час есть в 30 субъектах, — поясняет вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов.

Тихий час просили сделать семьи с детьми и пенсионеры.

Областной закон предусматривает два варианта наказания: предупреждение или наложение административного штрафа. Решать это будут комиссионно. Протоколы на местах по обращениям жителей выписывают участковые, а рассматривают их на административных комиссиях, которые работают при городских и районных администрациях.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Законодательного Собрания внесли поправки в бюджет и добавили средства на ремонт образовательных учреждений. В первых рядах пойдут загородные лагеря. Их материальное положение поправят накануне летних каникул.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»