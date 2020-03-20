Закон о тихом часе рассмотрят в ближайшее время

Региональный закон о тишине рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного Собрания Владимирской области. Его уже изучили депутаты комитета по вопросам государственного устройства, законности и правопорядка и рекомендовалиЗакон к принятию. Разработали законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан» депутаты Роман Кавинов и Павел Шатохин. Документ получил одобрение и членов Общественной палаты области.



Основные положения закона касаются времени и определения шума. Сигналить, дудеть, кричать, громко слушать музыку и производить звуки строительной техникой и инструментами нельзя поздним вечером и ранним утром. Ограничения в будние дни распространяются на период с 22.00 до 6.00, а в выходные – с 22.00 до 9.00.

Теперь планируется ввести дневной тихий час – с 13.00 до 15.00.

О дневных тихих часах депутатов просили семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Законопроект предусматривает штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 50 тысяч рублей. Но пока не определен механизм их применения. Власти пока не заключили соглашение с полицией. Вероятно, к этому придут уже после того, как такой же документ будет принят на федеральном уровне. Он пока на обсуждении в Госдуме.



Но региональные законотворцы предполагают и более сложный механизм наказания. Вызывать участкового, составлять протокол и направлять в административные комиссии при администрациях. По другим нарушениям такой алгоритм есть, и он якобы работает.



Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Заксобрания приняли поправки в законы, согласно которым до 50% доходов от транспортного налога возвращаются городам, районам и селам области. Деньги пойдут на такой нужный сегодня ремонт дорог.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»