Захоронение XII века обнаружено в Гороховце

Уникальные находки были обнаружены в гороховецком городском парке культуры и отдыха при проведении археологических работ. Это захоронения предположительно XII века. Как только установится хорошая погода, раскопки будут продолжены. Пока проведение работ невозможно в связи с промерзанием грунта. Это подтвердили накануне представители Института археологии Российской академии наук в ходе рабочей встречи, состоявшейся в областной администрации.

Археологические работы планируется завершить до середины мая.

До окончания раскопок работы по благоустройству городского парка временно приостановлены. Учитывая уникальность археологической находки, сейчас прорабатывается вопрос внесения изменений в проект благоустройства, чтобы выделить место захоронения в отдельную зону парка. После завершения раскопок эта территория сможет стать дополнительным местом притяжения туристов в регион.

Гороховец вошёл в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и в прошлом году получил 50 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство парка.

Ранее «Призыв» сообщал, что в национальном парке «Мещера» ивановские археологи обнаружили древнее рыболовецкое поселение.

Ольга Ефремова

Фото: smi44.ru