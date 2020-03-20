Загородные лагеря поправят свое материальное положение

Накануне старта летней оздоровительной кампании в загородных лагерях пройдет ремонт в корпусах, а также будет приобретено новое оборудование, спортивный инвентарь и игровые наборы. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области добились того, что 21 лагерь дополнительно получит из бюджета по 1 миллиону рублей. За каждым муниципалитетом закреплены 1-3 загородных лагеря, которые когда-то были фабричными и заводскими. Корпуса старые, территории — запущенные.

Содержать на муниципальные средства их проблематично. На все, что интересует современных детей и подростков, денег не хватает. А это прежде всего, настольные игры, наборы для выжигания и 3D-ручки, спортивные мячи и много костюмов для вечерних программ и конкурсов. Не забыть бы еще такие необходимые приборы как кулеры с питьевой водой и нагреватели на случай прохладной погоды.

Елена Лаврищева, председатель комитета по образованию Законодательного Собрания

Если говорить о средствах, выделяемых на лагеря, то они будут выделены сразу же по заключению соглашения муниципальным образованием с департаментом финансов.

Задержек с выделением средств не будет.

Самое время в апреле-мае привести материально-техническую базу в порядок.

21 лагерь дополнительно получит из бюджета по 1 миллиону рублей.

В целом, бюджеты городских округов и муниципальных районов получат 250 миллионов рублей на подготовку 770 муниципальных учреждений образования к началу учебного года и летним оздоровительным сменам. Так, 437 детсадам дадут по 220 тысяч рублей, 333 школам и гимназиям – по 390 тысяч рублей. Средства планируют направить на приобретение необходимого оборудования и мебели, проведения ремонта зданий, оборудования объектов и территорий системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, системой пожарной сигнализации.

Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания

Очень радует, что многие пожелания и наказы депутатов учтены.

Направляются средства на подготовку детских садов и школ. Областной бюджет помогает муниципалитетам.

Кроме того, детские школы искусств получат средства на ремонт в сумме 80 миллионов рублей.

Депутаты обещают лично контролировать ход работ на местах, чтобы не было сбоев ни по срокам, ни по качеству. Особенно это касается ремонта загородных лагерей. До начала первой смены осталось всего полтора месяца.

Как «Призыв» сообщал ранее, региональным льготникам добавили средств на приобретение лекарств.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»