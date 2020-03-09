Юрий Гагарин во Владимирской области: знаете ли вы, где он бывал?

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской области в семье колхозника. Окончил Саратовский индустриальный техникум, 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков, в 1968-м – Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского в Москве. Служил в частях истребительной авиации Краснознаменного Северного флота. В 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Облетев Землю за 1 час 48 мин., он благополучно вернулся на землю. Так случилось, что жизнь первого космонавта планеты оборвалась 27 марта 1968 года на территории Владимирской области. Но не только эта трагедия связывает его имя с нашим краем. Юрий Гагарин неоднократно бывал на владимирской земле, поэтому давайте в его день рождение вспомним места, которые хранят память о нем.
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