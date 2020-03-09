Юрий Гагарин во Владимирской области: знаете ли вы, где он бывал?

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской области в семье колхозника. Окончил Саратовский индустриальный техникум, 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков, в 1968-м – Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского в Москве. Служил в частях истребительной авиации Краснознаменного Северного флота. В 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Облетев Землю за 1 час 48 мин., он благополучно вернулся на землю. Так случилось, что жизнь первого космонавта планеты оборвалась 27 марта 1968 года на территории Владимирской области. Но не только эта трагедия связывает его имя с нашим краем. Юрий Гагарин неоднократно бывал на владимирской земле, поэтому давайте в его день рождение вспомним места, которые хранят память о нем.

В каком районе находилась одна из баз отряда первых космонавтов, где проходил парашютную подготовку Юрий Гагарин? Гороховецкий Киржачский Ковровский Правильно! Неправильно! - В каком месте Киржача любил отдыхать Юрий Гагарин? Река Вахчелка Селиванова гора «Вшивая горка» Правильно! Неправильно! - В каком месте Киржача у Юрия Гагарина НЕ было встречи с его жителями в марте 1963 года? Типография Шелковый комбинат Районный Дом культуры Завод «Красный Октябрь» Правильно! Неправильно! - Где располагалась детская трудовая воспитательная колония МВД СССР, которую Юрий Гагарин посетил 17 сентября 1963 года по приглашению ее коллектива? город Судогда деревня Пиганово Собинского района Спасо-Евфимиев монастырь города Суздаля Правильно! Неправильно! - Архитектурные памятники и музейные экспозиции какого города Юрию Гагарину показывала лично директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова? Суздаль Владимир Гусь-Хрустальный Правильно! Неправильно! - В каком месте Владимира у Юрия Гагарина состоялась встреча с партийно-хозяйственным активом и общественностью города? Владимирская филармония Кинотеатр «Художественный» Дом политического просвещения обкома КПСС Правильно! Неправильно! - С балкона какой гостиницы Юрий Гагарин приветствовал владимирцев в 1963 году? «Заря» «Владимир» «У Золотых ворот» Правильно! Неправильно! - Из какого города Владимирской области Юрий Гагарин привез няню для своих дочек? Муром Ковров Гороховец Правильно! Неправильно! - Вблизи какой деревни Киржачского района Юрий Гагарин 27 марта 1968 года погиб во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15 вместе с командиром истребителя Владимиром Серегиным? Новоселово Хмелево Заречье Правильно! Неправильно! - Какая улица Владимира первоначально была названа именем Гагарина? Фрунзе Проспект Ленина Краснознаменная Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Юрий Гагарин во Владимирской области Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook