Ядовитой незамерзайкой торговали в магазинах Коврова

В Коврове торговали опасной стеклоомывающей жидкостью. Ядовитый товар выявила прокуратура в ходе проведения контрольной закупки. Согласно результатам экспертного исследования 5 стеклоомывающих жидкостей в своем составе содержали метиловый спирт (метанол) в количестве от 14,1 до 35,9%, который отнесен к ядовитым веществам.

В адрес четырех индивидуальных предпринимателей внесены представления. Они уже удовлетворены. Стеклоомывающая жидкость снята с продажи. Также в отношении торговцев возбуждены дела об административном правонарушении, виновные лица наказаны штрафом.

Опасный товар снят с продажи.

Кроме того, выяснилось, что у одного из предпринимателей отсутствовал сертификат соответствия на всю партию товара. Он привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

К выбору стеклоомывающей жидкости нужно подходить ответственно. Ведь от этого зависит здоровье как самого автомобилиста, так и его пассажиров. Как выбрать безопасный товар, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru