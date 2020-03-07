Выставка и награда подоспели к дню рождения Алисы Аксёновой

Союз музеев России наградил почётного президента ВСМЗ Алису Аксёнову почетным знаком «За заслуги перед музейным сообществом». Этой наградой удостоили пока лишь 11 музейных работников страны. Награждение состоялось на открытии выставки, посвящённой 100-летию итальянского писателя, сценариста и режиссёра Тонино Гуэрра. Алиса Ивановна была лично знакома с этим легендарным человеком. Среди экспонатов – их совместное фото во время прогулки по музею.

13 марта Алисе Аксеновой исполняется 89 лет. Поэтому праздничное мероприятие в Палатах стало для неё настоящим подарком. Алиса Ивановна с радостью отметила, что сейчас Палаты приобретают должный вид. Музей восстанавливают после двухлетнего правления бывшего руководителя Игоря Конышева.

Алиса Аксенова, почётный президент ВСМЗ:

• Вы знаете, с каким чувством я сюда входила? Когда я увидела здесь, какие тут нары стоят, качающиеся стулья. Что он сделал из нашего прекрасного белого зала, люстр — копий петергофских!

• Вы знаете, как я обрадовалась зелёному дивану, который встал на место. Я увидела, что сломана эта дурацкая гардеробная.

• Вся история нашего музея – история моей жизни, которая я считаю удалась. Это было созидание. Хотя было и тяжелое время. За продуктами тайком, если кто помнит, мы отправляли автобус в Москву. А в то время от меня требовали показать экспозицию преимущества советского образа жизни всем иностранцам.

Сейчас в Палатах завершается ремонт. Его обещают закончить до конца марта.

В Палатах всё возвращается на свои места, отметила Алиса Аксёнова. Мебель нашли. Гардеробную переделывают. Теперь она поменяется местами с сувенирным отделом и кассой. Ранее «Призыв» сообщал, что Светлана Мельникова привезла Италии новые экспонаты для открытия выставки Тонино Гуэрра.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыв»