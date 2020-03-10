Вышедшая из берегов река отрезала дачников от «большой земли»

Вышедшая из берегов речка Кубрь отрезала от «большой земли» московских дачников. Люди приехали на праздники в деревню Мостищево Александровского района и оказались заблокированы. Вода затопила единственную переправу, по которой можно было выбраться из населенного пункта. Эвакуировать людей пришлось силами сотрудников аварийно-спасательного формирования района. На берег эвакуировали пятерых человек.

— В этой деревне 22 дома. При этом местных жителей нет. Только дачники из Москвы. В этом году тепло стало слишком рано, и люди приехали на отдых, — пояснил «Призыву» начальник управления по ГО и ЧС Александровского района Александр Павлов. — К нам обратилась одна из женщин, супруг которой перенес инсульт. Она позвонила на 112. Так как течение в этом месте сильное, мы отправили к ним спасателей. На лодке людей перевезли.

В общей сложности из деревни были эвакуированы пятеро человек, в том числе ребенок. При этом в деревне еще остались люди. Семеро жителей Москвы решили не уезжать. По словам местных властей, с ними установлен контакт. У людей есть вода и продукты первой необходимости. Через пару дней уровень реки должен спасть, и дачники смогут самостоятельно выехать из населенного пункта.

— У этих людей все нормально. В деревне остались семеро человек. Их жизнь обеспечена. Если у кого-нибудь будет желание выехать еще, им также будет обеспечена переправа, — пояснил «Призыву» глава администрации Краснопламенского сельского поселения Александр Козинцев. — Стоит отметить, что затопило все-таки не мост, а гидротехническое сооружение, по которому передвигались люди. Из-за бурного таяния вода поднялась, но и сейчас на вездеходах по переправе можно проехать. Ситуация под контролем, никакого апокалипсиса не произошло.

На данный момент уровень воды в реке поднялся на 20 сантиметров.

В результате в пределах Александровского района произошёл перелив через участок автомобильной грунтовой дороги между деревнями Сабельское и Мостищево. По оптимистичным прогнозам, через два-три дня паводок спадет и ситуация нормализуется. Пока же, по информации Главного управления МЧС России, на месте работают сотрудники аварийно-спасательного формирования Александровского района. Уровень воды в водоёме замеряется.

Сегодня же стало известно, что ото льда вскрылись Клязьма и Ока. Произошло это раньше обычного. Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и оперативные группы пожарно-спасательных отрядов в ежедневном режиме осуществляют мониторинг гидрологической обстановки на территории области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Уровень воды в водоёмах замеряется при помощи мерных линеек.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лёд на Некрасовском пруду в городе Кольчугино.

Полина Тарбеева

Фото и видео: youtube.com, канал пользователя Gleb Burashov