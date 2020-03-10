Выбирайте подарки любимым на маркетплейсе «Беру» со скидкой до 50%

Сбербанк предлагает своим клиентам выбрать подарки на маркетплейсе «Беру» со скидками до 50%. Напомним, что маркетплейс «Беру», входящий в экосистему Сбербанка, – это более 600 тысяч товаров, 4000 продавцов, дневная аудитория – более 1 миллиона человек и оборот – 4 млрд рублей в месяц. На «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит* с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком». Потребительский кредит* выдается только на товары, для которых доступна предоплата, и только на итоговую сумму заказа — с учетом всех скидок и Беру Бонусов. При этом сумма заказа должна быть от 3500 до 250 000 рублей. Доступны сроки кредитования от 3 до 36 месяцев.

Приобрести товары для себя и близких на «Беру» со скидкой до 50% можно с помощью праздничного ресурса #wow-день от Сбербанка. Здесь вы можете выбрать один из пяти сценариев: «Любимой», «Маме», «Дочке», «Подруге», «Коллеге». Ресурс предложит вам большую подборку предложений и скидок специально для вашего адресата.

Другие примеры предложений сервиса #wow-день от экосистемы Сбербанка: скидка до 25% — от службы доставки готовой еды Delivery Club; 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» — от онлайн-кинотеатра Okko; скидка 10% на пять поездок с сервисом заказа такси «Ситимобил»; один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (8 руб. — с 1 по 8 марта) — от DocDoc; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (8% — с 25 февраля по 31 марта).

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. По 14 марта включительно можно открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%.

Кроме того, каждый, кто воспользовался сервисами экосистемы Сбербанка по 13 марта включительно, принимает участие в акции «Миллион СПАСИБО» и получает возможность заработать от 10 000 до 1 000 000 бонусов «Спасибо».

Пётр Колтыпин, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы предлагаем нашим клиентам встречать весну вместе с нами. Обязательно обратите внимание на добрый праздничный сервис Сбербанка. Он поможет вам идеями и спецпредложениями банка, компаний экосистемы и наших партнеров, которые предоставлены на лучших условиях. Дарите своим любимым самое лучшее – время, заботу и внимание, а мы поможем организовать праздничные дни и купить подарки максимально просто и быстро».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

* — Кредит предоставляется ПАО Сбербанк