«Вязанка» стала официальным спонсором шоу «Голос. Дети»

Владимирский бренд «Вязанка» компании Abi — производителя удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса, стал официальным спонсором шоу «Голос. Дети». Уже снято несколько специальных сцен, где ведущий проекта Дмитрий Нагиев осваивает искусство вязания и рассказывает о преимуществах сосисок «Вязанка. Сливочные». Тематика вязания выбрана не случайно: ключевым визуальным атрибутом бренда является веревочка, а ключевой эмоциональной характеристикой – связь, объединение всей семьи вокруг маминой заботы.

— Мы очень рады стать частью такого популярного проекта, как «Голос. Дети». Залог успеха для любой спонсорской интеграции – гармоничное сочетание концепции телешоу и его аудитории с самим брендом и креативной идеей. В нашем случае эта комбинация работает на все 100%, — отметил директор департамента маркетинга Abi Денис Мартасов.

«Вязанка» раскроет секрет, что вяжет Дмитрий Нагиев.

Для спонсорского проекта также была забрендирована репетиционная студия. А в финальной части проекта «Голос. Дети» бренд вручит участникам специальные подарки, которые раскроют один из самых главных секретов этого сезона – «Что же вяжет ведущий?».

Новый сезон одного из самых рейтинговых музыкальных проектов российского телевидения «Голос. Дети» стартовал 14 февраля на Первом канале. Сейчас проходит этап слепых прослушиваний. Жители Владимирской области в ожидании, ведь участие в них может принять и наш земляк, 11-летний Матвей Ульев из Камешково.

Ранее «Призыв» рассказывал об участии в музыкальном шоу певицы из Владимира Аланы Чочиевой.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой департамента маркетинга АО «АБИ Продакт»