Вторая смена в школах Владимира останется ещё на пятилетку

Сегодня вторые смены есть почти в каждом образовательном учреждении Владимира. Прежние оптимистичные заявления городских властей о скорой ликвидации учёбы после обеда не подтвердились. Теперь уже ясно, что на это уйдёт ещё лет пять. Правда, количественно ряды тех, кто учится во вторую смену, поредели. В каких-то школах это только 6-7-е классы, где-то 2-3-и. Первый городской микрорайон, где о второй смене обещают забыть в скором времени, — Загородный. Находящаяся там школа № 46 обучает ребят из Коммунара, Заклязьменского, Шепелево, Никулино, Уварово, Лунево. Сейчас там строится новый корпус, после ввода которого учреждение сможет принять 1100 учеников.

Около 38 тысяч детей Владимира учатся во вторую смену

Строительство новой школы, которое поначалу велось очень бодро, сейчас сбавляет темпы. Финансирование по данному объекту на 2020 год существенно снизилось, сообщил зам. главы администрации областного центра Сергей Сысуев. Если не случится ничего непредвиденного, учебное учреждение в Загородном достроят к концу следующего года.



В нынешнем году должны были приступить к работам по школе в другом большом микрорайоне города — Сновицы-Веризино. Но соглашение с федеральными ведомствами до сих пор не подписано. Тем временем глава администрации областного центра Андрей Шохин отрапортовал о росте числа детей школьного возраста. По данным отдела ЗАГС администрации города Владимира, потенциальных первоклашек, родившихся в 2016 году — 5 435 человек (десятилетием раньше таковых было 3 782). Это значит, что в ближайшие годы детей, которые будут учиться во вторую смену, станет только больше.

Во Владимире функционируют 50 школ. Единственная построенная в последние десятилетия находится в новом жилом районе 8-ЮЗ. Она уже заполнена под завязку. Её ввод не разгрузил существенно ближние школы, так как юго-западный район разрастается. Туда переезжает все больше молодых семей с детьми садикового и школьного возраста.



Как «Призыв» сообщал ранее, жители микрорайона 8-ЮЗ возмущаются, что площадки у школы № 49 закрывают на выходные. Альтернативы для катаний на велосипеде и самокате нет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»