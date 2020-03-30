ВСМЗ попал в карантинную десятку лучших исторических музеев

Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в топ-10 самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Рейтинг представил портал ТурСтат ко Всемирному дню историка. Сообщается, что музеи ВСМЗ расположились на 7-й строчке рейтинга. В прошлом году их посетили 1,2 миллиона человек.

Самые популярные исторические музеи России находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В первую десятку исторических музеев России входят Петергоф и Царское село в Санкт-Петербурге, Московский Кремль, включая Оружейную палату, и Исторический музей в Москве, Казанский кремль, Ярославский музей-заповедник, Новгородский музей-заповедник, Херсонес Таврический в Севастополе и Нижегородский музей-заповедник.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике запустили антивирусную программу. Лекции, выставки, концерты Владимиро-Суздальский музей-заповедник переводит в онлайн. Вход для посетителей в государственные музеи из-за угрозы COVID-19 сейчас закрыт.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»