Врачам разрешили выписывать рецепты на льготные лекарства дистанционно

Выписка рецептов на лекарственные препараты во Владимирской области производится в дистанционном режиме. По необходимости врач свяжется с пациентом по телефону, выяснит состояние его здоровья и потребность в льготном лекарственном обеспечении. Таким образом рецепт будет выписан без осмотра пациента и передан в аптечную сеть. В свою очередь, работник аптеки свяжется с пациентом и проинформирует его. При возникновении дополнительных вопросов пациентам следует обращаться по телефону в регистратуру медицинского учреждения.

При необходимости получения дистанционной консультации пациент может сам обратиться к врачу, предварительно позвонив в регистратуру по месту жительства. Такая мера принята в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, уточняет облздрав.

Плановая медицинская помощь в медучреждениях региона временно приостановлена.

В ведомстве напоминают, что в случае плохого самочувствия следует вызывать врача на дом. Если потребуется экстренная помощь, ее окажет бригада скорой помощи.

Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимирской области ввели всеобщий режим самоизоляции.

Ольга Ефремова

Фото: ampravda.ru