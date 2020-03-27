Врач-инфекционист призвала избегать людных мест

Главный внештатный врач-инфекционист Владимирской области, заведующая инфекционным отделением больницы № 6 города Владимира Наталья Закурдаева призвала жителей региона не посещать места массового скопления людей. Нерабочая неделя предназначена для того, чтобы минимизировать контакты. Это позволит уберечь себя и своих пожилых родственников, которые находятся в группе риска. Пенсионерам старше 70 лет уже предписано самоизолироваться.

— Эти меры призваны не допустить массового заболевания людей, потому что больницы просто не справятся с огромным потоком больных. Сил медиков и запасов медикаментов не хватит, чтобы вылечить всех одновременно. Поэтому данные меры приняты, чтобы этот поток был постепенным и плавным, чтобы мы могли более качественно и своевременно оказывать людям помощь, — рассказала Наталья Закурдаева.

По состоянию на 9.00 27 марта ни одного случая коронавируса COVID-19 в регионе официально не зарегистрировано.

В начале апреля во Владимире будут открыты два инфекционных госпиталя по 150 мест каждый. Они разместятся на базе хирургического корпуса областной клинической больницы и собственно городской больницы № 6. Инфекционные госпитали будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее «Призыв» сообщал, что кафе и рестораны в регионе должны закрыться. Общепиту предложили перейти на доставку еды.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»